Assessor preso com cocaína será exonerado da Câmara Municipal

O presidente da Câmara Municipal, vereador Carlão (PSB), anunciou que o assessor preso com 41 kg de cocaína será exonerado. A nota oficial da Casa de Leis foi divulgada nesta quarta-feira (5) e destaca que o pedido de exoneração também foi feito pelo vereador Ademir Santana (PSDB).

O assessor do vereador Santana foi preso na noite de terça-feira (5) no bairro São Conrado. Ele estava com outro homem, que também foi preso. Para a polícia, esse comparsa disse que o assessor ofereceu cargo importante na Câmara se ele assumisse que a droga era sua.

“O cara está aprontando, estragando o vereador e o trabalho. Não concordo. Vai ser exonerado imediatamente. Não pode acontecer, ele com cargo de assessor e aprontando rolo. Não compactuo com isso. Enquanto eu for presidente, qualquer ato desse, se o vereador não concordar, eu mesmo exonero”, afirmou, em nota, Carlão. (Confira abaixo a nota)

Vereador Ademir Santana

Já o vereador Ademir Santana, para quem o assessor trabalhava, lamentou o fato para O Estado Online. “Tomamos conhecimento na manhã de hoje que um membro da assessoria estaria envolvido em ocorrência policial. Lamentamos o ocorrido e ficamos surpresos, mas tenho confiança no trabalho da justiça e das autoridades policiais”, informou, por nota.

O vereador destacou ainda que o servidor apresentou certidões criminais negativas quando foi nomeado. Afirmou ainda que não compactua com o corrido e que o assessor será exonerado. (Confira abaixo a nota)

Nota da Câmara Municipal de Campo Grande na íntegra:

NOTA À IMPRENSA.

A Câmara Municipal de Campo Grande comunica a todos que já iniciou as medidas necessárias para a exoneração do servidor Robson José Ximenes, assessor lotado no gabinete do vereador Ademir Santana, preso por policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar por conta de envolvimento em ato ilícito flagrado na noite desta terça-feira.

O presidente da Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, destaca que o assessor será exonerado imediatamente e as medidas cabíveis já estão sendo tomadas. O pedido também já foi feito pelo vereador Ademir.

“O cara está aprontando, estragando o vereador e o trabalho. Não concordo. Vai ser exonerado imediatamente. Não pode acontecer, ele com cargo de assessor e aprontando rolo. Não compactuo com isso. Enquanto eu for presidente, qualquer ato desse, se o vereador não concordar, eu mesmo exonero”, afirmou Carlão.

Nota do vereador Ademir Santana na íntegra:

Tomamos conhecimento na manhã de hoje que um membro da assessoria estaria envolvido em ocorrência policial. Lamentamos o ocorrido e ficamos surpresos, mas tenho confiança no trabalho da justiça e das autoridades policiais.

Sobre a pessoa de Robson, apenas podemos atestar a sua conduta enquanto assessor parlamentar e que levava diversas solicitações de melhorias para os bairros da sua região. Ao ser nomeado apresentou as certidões criminais negativas e infelizmente não podemos controlar ou conhecer as condutas particulares de cada um.

Por fim, registramos que não compactuamos com o ocorrido e todas as providências para sua exoneração já foram tomadas.

(Matéria atualizada às 12h02 para acréscimo da posição do vereador Ademir Santana)