Murilo Huff, homenageou a ex-esposa Marília Mendonça que faleceu no dia 5 de novembro de 2021 em decorrência de um acidente aéreo e em um post no Instagram ele disse que está com saudade.

No show ocorrido na madrugada em Ribeirãozinho, no Mato Grosso, o artista cantou a música “De quem é a culpa?” e disse que está sentindo muita falta dos que partiram junto com a cantora no acidente.

“Dois meses sem vocês. Marília, Henrique e boy, vocês estão fazendo falta”, disse no nos Stories.