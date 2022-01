Dudu Nobre testa positivo para a COVID-19 prestes a cantar no ‘Encontro’

Anunciado como atração musical nesta segunda-feira, 03 de janeiro, no “Encontro”, Dudu Nobre testou positivo para a Covid-19, minutos antes de participar do primeiro programa comandado por Patrícia Poeta em 2022. Com o diagnóstico, feito lá mesmo, nos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o artista acabou desfalcando a parte musical do programa. Dudu cantaria com sua filha mais velha, Olivia, que está se lançando na música.

O teste de COVID-19 faz parte do protocolo de segurança sanitária dos Estúdios Globo. Dudu chegou a registrar em seus stories o momento em que chegava ao local. Com o resultado, o sambista participou rapidamente do matinal por videochamada.

Patrícia Poeta, que substitui a titular Fátima Bernardes, lamentou que o cantor não estivesse presente na atração: “Eu até me preparei aqui com look, sapato, tava toda felizona, para vir aqui fazer o nosso primeiro Encontro e poder conversar com ele que é uma pessoa que eu gosto muito”, disse ela, inicialmente.

“Mas, infelizmente, Dudu Nobre, que seria o nosso convidado, veio para cá para a Globo e como todos nós testamos sempre, a gente vai lá e faz o exame para a COVID, e ele, infelizmente, testou positivo”, contou a apresentadora.

No telão do programa, Dudu Nobre disse que estava bem. Ele achava que estava apenas com uma gripe. Vale destacar que o cantor tomou as duas doses da vacina contra a COVID-19 e também se imunizou contra doenças gripais.

“Olha, tô tranquilão. Ontem, na verdade, no sábado (1º de janeiro), eu já comecei a sentir uma catarreira, comecei a me sentir meio estranho. Aí comecei a tomar um remédio, pensei que fosse gripe. Mas também já me vacinei contra a gripe, já me vacinei contra a COVID, aquela coisa toda e aí, no domingo, já marquei logo um exame de Covid. Deu negativo”, explicou.