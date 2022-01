Dourados confirma mais 42 novos casos e 10 pessoas hospitalizadas em decorrência a COVID-19

O boletim municipal de acompanhamento da COVID-19 confirmou 42 novos casos da doença, na segunda-feira (3) em Dourados. Já são mais de 70 casos e 10 estão hospitalizados.

Segundo o boletim, até o momento são quatro pessoas internadas em leitos de enfermaria, e seis tratadas em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). No total, são 75 pessoas, sendo 65 em período potencial de transmissão do vírus da COVID-19, permanecem em isolamento domiciliar, monitoradas pelo setor de imunização do município.

Com a atualização das informações divulgadas pela prefeitura, Dourados passa a acumular 39.449 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Destes, 38.692 se recuperaram e 692 foram a óbito por complicações causadas pela doença.

(Com Dourados News)