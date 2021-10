Bruna Marquezine aposta em transparência em Paris e arranca elogios

Bruna Marquezine vem arrancando suspiros com os cliques deslumbrantes da sua viagem a Paris, na França. A atriz está prestigiando a Semana de Moda da cidade luz, que vai até esta terça-feira (5), e está dando o que falar com os belos looks nas redes sociais.

No último domingo (3), Bruna compareceu ao desfile da Ludovic de Saint Sernin e apostou em uma camisa transparente, uma saia xadrez e uma sandália de tiras pela perna toda.

“Parabéns Ludovic de Saint Sernin! Que show maravilhoso! A sua arte é a prova de que as roupas não têm gênero. Quero cada peça dessa coleção”, se derreteu Bruna, ao compartilhar, além das suas fotos, parte do desfile que assistiu.

Sem perderem tempo, amigos e seguidores se derreteram pela atriz, que esbanjou beleza e elegância, e lotaram os comentários de elogios: “Uau! Que deslumbrante!”, comentou uma seguidora; “Perfeita!”, disse outra; “Muiiiito deusa”, elogiou Celina Locks.