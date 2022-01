Big Brother português ofereceu 10 mil por semana a ex-BBBs

Em contato com o canal português TVI, foi descoberto que produtores do ‘Big Brother Famosos’ foram autorizados a oferecer cachê semanal de 1.500 euros, cerca de R$ 10 mil, a algum ex-participante do ‘BBB21’. Na Globo, as celebridades do Camarote ganharam R$ 20 mil pela temporada inteira, de quase quatro meses.

A diretora de entretenimento da emissora, Cristina Ferreira, que também será a apresentadora do reality show que começa neste domingo, dia 2, queria alguém midiático como a campeã Juliette Freire. De acordo com a imprensa local, a ‘rainha dos cactos’ recusou.

O nome de Sarah Andrade foi confirmado por alguns sites portugueses, como o ‘A Televisão’, mas enquanto os concorrentes do ‘Big Brother Famosos’ já estão confinados em Lisboa, a ex-‘BBB’ curte festas de pré-Réveillon em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.

Cristina Ferreira decidiu ter um ex-participante do ‘Big Brother Brasil’ no reality da TVI após a repercussão positiva do programa da Globo em Portugal. O ‘Big 21’ foi citado várias vezes por concorrentes da atual edição portuguesa com anônimos do ‘Big Brother’.