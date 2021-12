Enxotada de especial sobre novelas, Regina Duarte compartilha mantra: “você é maior que a Rede Globo”

Quem assistiu o especial “70 anos Esta Noite” que foi exibido pela TV Globo na última terça-feira (21), para celebrar as sete décadas de novelas produzidas no Brasil, percebeu que a atriz Regina Duarte mal aparecia nas cenas e, nesta quinta-feira (23), a atriz resolveu postar sobre isso com uma foto no instagram. Regina publicou uma imagem em que aparece sorrindo com a frase: “Regina, você é maior que a Rede Globo”.

Sem colocar o nome da TV na publicação, ela agradeceu aos fãs que sentiram falta dela no especial e inundaram o perfil da atriz de comentários. “O maior sentimento que me invade nas comemorações dos SETENTA ANOS de TELENOVELA é gratidão . A VIDA me deu oportunidades fantásticas de me jogar num trabalho que não beneficia só a mim . A maioria dos brasileiros receberam comigo um presente carregadinho de amor, de alegrias de identificação com as mais genuínas emoções humanas”.