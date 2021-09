“Apostei tudo e fui”, Eliana quebra silêncio sobre contrato milionário fora do SBT e expõe: “Movida por desafios”

A apresentadora falou sobre o início de sua carreira e seu novo programa com a Netflix.

Eliana, única rainha nos domingos da televisão brasileira, está completando 12 anos no ar com seu programa no SBT e três décadas como apresentadora.

Então, para celebrar o momento especial, a loira tem concedido diversas entrevistas. A mais recente, foi à Cristina Padiglione do F5.

Na ocasião, Eliana falou sobre como foi entrar no SBT pela primeira vez e expôs até sobre seu novo contrato com a Netflix, onde comandará um Game Show.

“Apostei tudo e fui, tive que acreditar que daria certo. Depois recebi uma proposta para ir pra Record, onde passei 11 anos e fiz uma transição profissional importante, indo para os domingos”, disse ela sobre o início de sua carreira.

Porém, logo depois de ir para a Record, Silvio Santos viu um potencial ainda maior na loira e a convidou para voltar ao SBT. Como resultado, ela deu início à uma era de mulheres no comando aos domingos. “É uma vitória! Uma presença feminina falando com a família.

Por mais que ocupe um cargo para lá de importante, Eliana está ciente de que o machismo está longe de acabar. “Ser mulher no Brasil um país que ainda sofre muito com o machismo, a desigualdade e a violência de gênero, nos obriga a ser duronas e impor respeito o tempo todo. É cansativo”, confirmou.

Ao decorrer dos anos, a apresentadora criou uma verdadeira relação de amizade com seu público. Com isso, ela confirmou que se sente à vontade diante do auditório. “É libertador quando conseguimos nos desarmar, nos sentir à vontade com os próprios sentimentos e demonstrar nossa humanidade”, disparou a loira.

Por último e não menos importante, Eliana falou sobre seu contrato com a Netflix, onde comandará um game show disputado por donos de lojas para levar o prêmio de melhor empresa do ano. . “Sou movida por desafios… E que venham mais!”, finalizou.