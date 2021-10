Após fim da tutela do pai, Britney Spears presenteia os fãs postando fotos nuas

O final da tutela de seu pai, parece ter ativado o modo liberdade total de Britney Spears. Na quarta-feira, 29 de setembro, um pouco depois de receber o comunicado, a cantora postou um vídeo em seu perfil do Instagram co-pilotando um pequeno avião.

“Na nuvem 9 agora. Primeira vez voando em um avião e pela primeira vez em um avião a hélice. Nossa, eu estava com medo, Jesus”, disse ela.

Já nesta quinta-feira, 30 de setembro, ela fez mais uma publicação, que deixou seus fãs alvoroçados. Uma série de fotos sem roupa, com algumas pequenas imagens cobrindo as partes mais estratégias. Ela provou que está com a silhueta em dia no alto dos seus 39 anos de idade.