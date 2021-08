Ana Maria Braga fala de Louro José no Mais Você: ‘Estaria feliz se estivesse aqui’

Assim como todas as segundas-feiras desde que o estúdio do “Mais Você” mudou para São Paulo, Ana Maria Braga comenta sobre a rodada do futebol do final de semana com Felipe Andreoli e hoje não foi diferente.

No entanto, nesta manhã teve um pouco de emoção. Depois de falar do Palmeiras, time do coração de Ana Maria Braga, que venceu o Athletico-PR por 2 a 1, Felipe Andreoli ia comentar sobre o jogo do Grêmio contra o Corinthians, onde o time paulista venceu por 1 a 0.

Foi aí que Ana Maria Braga deu um susto em todos ao dizer que “também torcia para o Corinthians”.

“Sabe que eu torço pelo Corinthians também? Eu tive um filho corintiano roxo, durante 25 anos, que a gente ‘brigou’ por causa do Palmeiras e Corinthians”, disse Ana Maria Braga.

“Mas por causa de futebol você brigaram?”, respondeu Felipe Andreoli, sem entender muito bem.

“Nossa, nós brigamos muito, eu e Louro José aqui?”, disse a apresentadora.

“Ah, eram provocações gostosas, né?” , brincou Andreoli.

“Sim, era da boca pra fora, nunca brigamos de verdade, então, quando o Corinthians ganha, me remete a um sentimento legal assim”, confessou a dona do Mais Você

“Sei que os palmeirenses vão aceitar essa de coração. No começo, eles ficaram: ‘Que história é essa’, mas depois dessa explicação, amoleceu o coração”, afirmou o apresentador.

“É, só pra saber que ele estaria feliz, se ele estivesse aqui”, finalizou Ana Maria Braga, ao falar do amigo Tom Veiga, intérprete de Louro José, que morreu no final de 2020, vítima de um AVC.