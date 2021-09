Agressivo e violento: Nego do Borel sofre de Síndrome de Hulk; entenda

A Coluna LeoDias conversou com o neurocientista José Fernandes Vilas sobre os acessos de raiva do funkeiro durante a A Fazenda 13

Com poucos dias de estreia de A Fazenda, Nego do Borel esteve envolvido em quase todas as maiores polêmicas do reality. Do lado de fora do confinamento, a realidade não é tão diferente. A coluna LeoDias conversou com o neurocientista José Fernandes Vilas para entender os acessos de raiva do funkeiro no reality. Para ele, o cantor tem indícios do que se chama de Síndrome de Hulk, com acessos de raiva intermitentes e dificuldades em lidar com a rejeição.

Os momentos de ira protagonizados pelo cantor no último final de semana não parou somente a internet, como também chamou a atenção de especialistas. A discussão mal fundamentada com Dynho Alves e a acusação de assédio por parte de Dayane Mello já marcam negativamente a passagem do cantor no reality. A descompostura foi tamanha que até um balde de metal foi lançado na porta, o que fez o restante dos peões da baia acordarem nada satisfeitos.

Na vida longe das câmeras, Nego do Borel é indiciado por lesão corporal contra a sua ex-noiva, Duda Reis, que inclusive se revoltou na web com a escolha do funkeiro para integrar o casting de A Fazenda 13. O posicionamento recebeu apoio de muitos internautas, que questionaram a escolha da Record.

O neurocientista José Fernandes Vilas analisa a participação do cantor no reality: “De fato, Nego do Borel não está aproveitando a oportunidade de mostrar o lado ‘bom moço’ em A Fazenda. Percebe-se que o mesmo não sabe lidar bem com a rejeição. Quando se sente pressionado, desenvolve vários rompantes, como surtos de raiva e ira num ato de extrema impulsividade, ignorando as câmeras e impossibilitando a tentativa de minimizar seu estilo inconstante”.

E completa: “Mesmo num ato de choro após perceber que os limites foram ultrapassados, não nos faz transparecer confiabilidade e arrependimento, nesse processo de limpeza de imagem após o divórcio conturbado onde foi indiciado por violência doméstica. O cantor está mostrando que é uma pessoa um pouco desequilibrada com rompantes violentos. É claro que não podemos julgar essa questão sobre agressão física, mas devido esse comportamento inconstante nos leva a pensar numa possível patologia, a Síndrome de Hulk, o transtorno explosivo intermitente”.