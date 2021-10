A Fazenda 13: Tati quase quebra o barraco se revolta com eliminação de Mussunzinho

A torcida de Tati Quebra Barraco por Mussunzinho ficou explícita logo na primeira dinâmica do reality rural, quando a funkeira apontou o filho do saudoso humorista Mussum como finalista do jogo, além dela. E após a eliminação do ator na madrugada desta sexta-feira, 01 de outubro, na roça contra Bil Araújo e Dayane Mello, a cantora ficou inconsolável.

O peão, eliminado com 23,52% dos votos do público, se tornou amigo da cantora e ressaltou que quer manter contato com ela fora da disputa. MC Gui, Valentina Francavilla, Dynho Alves foram alguns dos participantes que se emocionaram ao enviar uma mensagem especial para o ator. Tati Quebra Barraco, por sua vez, fez um desabafo sobre a saída do amigo, que foi o segundo eliminado do reality. Ela ficou revoltada com a saída do ator e mandou recado.

“Eu estou triste pela injustiça, eu não tô p*** por você ter saído, porque você estava ciente de tudo. Você estava muito tranquilo, mas eu tô chateada pelas injustiças. É um jogo, a gente sabe, mas você poderia ter ficado mais um pouco”, disse a funkeira.