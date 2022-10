Neymar parabeniza Benzema por Bola de Ouro, mas reclama de Vini Jr. em oitavo

Mesmo fora da lista com os 30 melhores jogadores, Neymar acompanhou o resultado da Bola de Ouro, premiação da revista France Football realizado nesta segunda-feira (17), em Paris (França). O camisa 10 do PSG parabenizou Karim Benzema, do Real Madrid, em postagem nas redes sociais, pelo título do melhor do mundo na última temporada, mas se incomodou com a colocação do companheiro de seleção brasileira, Vinicius Jr.

Para o craque brasileiro, o compatriota merecia pelo menos estar entre os três primeiros. Até o streamer Casimiro se incomodou com a posição do atacante merengue.

“Benzema merecido. Craque! Agora o Vini jr estar em oitavo não dá. Mínimo entre os três”, escreveu Neymar em seu Twitter.

Além do vencedor Karim Benzema, o top 3 da Bola de Ouro contou com Sadio Mané (Bayern de Munique) na segunda colocação, seguido por Kevin de Bruyne (Manchester City).

Com a oitava posição, Vini Júnior volta a colocar o país no top 10 da premiação -o último escolhido havia sido Alisson, em 2019. O goleiro ficou com a sétima colocação naquele ano.

Com informações de Folhapress