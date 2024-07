Em Campo Grande, Lulu Santos curte dia no Parque das Nações Indígenas

O cantor Lulu Santos chegou em Campo Grande na tarde dessa quinta-feira (25), e já atraiu fãs por onde passou. Ele desembarcou na Capital para show que será realizado neste sábado (27), com a turnê Barítono. Com dias de ‘folga’ antes da apresentação, o artista aproveitou a natureza do Parque das Nações Indígenas, onde tirou fotos com fãs.

Além do passeio no principal parque da Capital Sul-mato-grossense, Lulu também aproveitou parte da culinária local: o churrasco. Ele esteve em um restaurante localizado na Avenida Afonso Pena. O músico também posou para fotos com funcionários do estabelecimento.

O show de Lulu Santos acontece sábado (27), no Ondara Palace. O evento é voltado para seus anos de carreira que resultaram em um novo momento da vida do artista.

