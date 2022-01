BBB 22: após torpedo polêmico, Laís se desculpa com Linn por transfobia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Laís parece ter captado a mensagem que o apresentador Tadeu Schmidt deu na edição de domingo (23) do Big Brother Brasil 22. Na ocasião, ele perguntou quem estava “solteira” entre as mulheres da casa, depois quem estava “solteiro” entre os homens e, por fim, pediu para Linn da Quebrada explicar por qual pronome gostava de ser tratada.

A cena foi motivada por torpedos anônimos enviados dentro do confinamento para a cantora, que se define como travesti, nos quais alguém perguntava para ela se estava “solteiro”. Na edição de sábado do programa, foi revelado que a autora da mensagem era Laís.

Já nesta segunda-feira (24), a médica procurou Linn para se explicar. Ela disse que a frase não era uma pergunta direta para saber se a cantora estava solteira, mas uma referência à pergunta que ela fez para os homens da casa quando eles estavam se apresentando.

A fala foi interpretada como transfóbica por parte do público, que chegou a colocar a frase “Linn merece respeito” no topo dos assuntos mais comentados do Twitter. Outros episódios, como erros de pronomes por parte de outros participantes e até o uso da palavra “traveco” também renderam reclamações.

“Você lembra quando a gente estava fazendo a apresentação aqui, que você começou: ‘está solteiro? está solteira? Tão perguntando aqui’. Você lembra? Eu achei o máximo, porque quando todo mundo esquecia, você perguntava”, disse. “Aí eu peguei e mandei um torpedo para você”.

Laís garantiu que não teve a intenção de usar o pronome masculino para se referir à cantora. “Não fui eu perguntando para você se você tava solteira, era [imitando] você falando com a galera”, afirmou. Ela também disse que a mensagem foi enviada inicialmente no dia depois da apresentação, mas não foi mostrada no telão da sala só no dia seguinte. Por isso, ela chegou a escrever uma segunda vez a mensagem, dessa vez usando “solteiro(a)”.

Linn confessou que ficou incomodada com a mensagem, mas esperou para entender o que tinha ocorrido. “Eu nem fiquei perguntando para a galera quem tinha mandado”, disse. “Eu esperei que alguém viesse falar comigo”. A cantora disse que imaginou a intenção do autor, até então desconhecido, quando viu a segunda mensagem. Já a médica disse que só percebeu que sua mensagem poderia ter dado margem a outras interpretações após a fala de Tadeu.

“Eu já queria te acordar, porque eu estava agoniada”, disse a médica. “Falei: ‘velho, não é isso, estão entendendo tudo errado’. Não falei para elas que eu tinha enviado, quero primeiro falar com a Lina. Antes que fique saindo conversinha nada a ver. Quero primeiro falar com você para você entender. Falei: ‘caraca, talvez ela esteja se sentindo mal.”

“No dia eu fiquei chateada sim, mas eu esperei, nem fiquei perguntando”, respondeu a cantora. “Depois que eu te conheci, mulherão da porra, impõe respeito, você é linda, maravilhosa, plena, não tem como confundir”, elogiou a médica. “Eu acho que se confunde assim, porque a gente se dá o direito de confundir”, rebateu Linn.

“Algumas vezes, talvez eu tenha deixado passar, mas na maioria das vezes eu tenho trazido [o assunto a tona]”, explicou. “Porque fica melhor até para eu não me sentir desconfortável. Senão eu fico com um constrangimento que não me pertence, né?”. Linn agradeceu a explicação, e Laís encerrou se desculpando. “Jamais ia te perguntar daquela forma. Perdão se eu te deixei chateada”, disse. “Está tudo certo, está tudo surto”, respondeu a cantora.