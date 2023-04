Aos 92 anos, Silvio Santos volta às gravações no SBT

Silvio Santos, 92, já marcou a sua volta aos palcos do SBT. Nesta quinta-feira (20), ele reservou o estúdio após sete meses longe do trabalho. A assessoria da emissora informou ao F5 que o apresentador irá gravar alguns quadros para atração do Jogo dos Pontinhos, mas não confirmou o retorno ao Programa Silvio Santos. Por enquanto, a produção continua sob o comando de Patrícia Abravanel.

O apresentador se afastou da empresa no segundo semestre do ano passado. Silvio Santos revelou em uma entrevista que ainda não pensava na aposentadoria nem enfrentava problemas de saúde quando decidiu por “dar um tempo” e se isolar.

Segundo o empresário, o motivo de seu afastamento foi “preguiça” de sair de casa para gravar. Ele até negou que tinha sofrido algum problema na voz durante o período recluso. “Não, não [estava com problema na voz]. Eu estava era com preguiça mesmo, estava com preguiça de gravar”, riu o apresentador no dia em que foi votar no primeiro turno das eleições de 2022.

A reportagem apurou que os funcionários gostaram da novidade e estão preparando uma recepção calorosa para o “patrão”. Silvio teria confidenciado aos diretores mais próximos do SBT que anda estudando a programação da emissora.

No dia 27 de abril, quinta-feira, quando acontece o lançamento da novela “A Infância de Romeu e Julieta”, escrita por Iris Abravanel e uma parceria com o serviço de streaming da Amazon Prime Video.

O SBT também vem preparando um especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, em junho. Inicialmente, a edição seria comandada por Patrícia Abravanel, mas com o retorno de Silvio, existe a expectativa de sua participação.