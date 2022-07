Anitta e Melody voltam a trocar farpas

A desavença entre Anitta e MC Melody ganhou mais um capítulo nessa semana. A cantora de 29 anos respondeu um comentário feito no Twitter sobre sua posição política citando a estrela mirim.

Na resposta, Anitta escreveu “Isso se chama ‘falem bem ou falem mal, mas falem de mim’. Não vê a Melody? Vocês só falam mal dela, nada que ela faz é de fato sério e profissional, mas ela consegue um ótimo engajamento e se manter no mercado por criar tretas com meu nome brigando sozinha”.

Melody não gostou da menção e respondeu através dos seus stories do Instagram e na sua conta oficial no Twitter. Em um trecho do vídeo a cantora fala “Onde ela vai, fala de mim. Na televisão, no Twitter. Depois, eu que fico arrumando picuinha com ela. Eu nunca falo mal dela, e ela falou que o meu trabalho não era profissional. Quem é que está no Top 1 Brasil agora? Ela tava no Top 1 Global, mas cadê a música dela? Saiu do mapa. Aquilo ali era muito dinheiro investido.”

A conversa continuou no Twitter, com Anitta citando a música “Assalto Perigoso”, de Melody, que tem a mesma melodia de Positions, da Ariana Grande.

Parece uma ameaça né?

Mas vamos lá…

Colocar a minha carreira em briga política é falta de assunto. Tá nervosa pq organicamente é difícil chegar no topo né? Quem tem boca fala o que quer, mas o meu talento é maior que tudo isso. Feio mesmo é uma senhora de quase 40 anos + — Melody 🍬 (@McMeIody) July 17, 2022

Aparentemente essa versão da música da MC Melody não é uma versão autorizada, já que a compositora de “Positions“, Nija Charles, respondeu um fã clube da Anitta com um “Espera aí”.

Pelo visto toda essa confusão teve consequências, já que internautas perceberam que o videoclipe da música sumiu do canal da MC Melody. Na Apple Music a canção também não aparece mais, no Spotify a faixa continua intacta.

