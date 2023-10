Pelo terceiro ano seguido, MS domina o wrestling nos Jogos Universitários Brasileiros e segue invicto

Mato Grosso do Sul dominou as disputas do wrestling nos JUBs (Jogos Universitários Brasileiros) pelo terceiro ano consecutivo. Na edição de 2023, em Joinville (SC), os quatro atletas que representaram o Estado subiram no lugar mais alto do pódio. As lutas terminaram no último fim de semana.

Na competição, a delegação sul-mato-grossense é coordenada pela FUEMS (Federação Universitária de Esportes de Mato Grosso do Sul) e tem apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). O evento, realizado pela CBDU (Confederação Brasileira do Desporto Universitário), teve início em 8 de outubro e segue até o dia 21.

Desde que o wrestling, também conhecido como luta olímpica, foi introduzido no programa de modalidades dos JUBs em 2021, Mato Grosso do Sul não sabe o que é perder uma luta sequer. De lá para cá, foram 10 medalhas de ouro.

Neste ano, Amanda Lima Leal (-62 kg), Assíria Daniela Maurício da Silva (-53 kg), Paulo André Gonçalves da Silva (-74 kg) e Pedro Samuel Gonçalves da Silva (-86 kg) foram os medalhistas, todos pelo estilo livre. Levando o nome da Faculdade Estácio de Sá, de Campo Grande, os atletas foram orientados pelo técnico Agnaldo Pereira dos Santos.

“A cada ano aumenta mais o número de participantes e também o nível de dificuldade dos JUBs. Esperávamos lutas difíceis e foi assim aconteceu. É bom para o desenvolvimento dos nossos atletas e da modalidade de modo geral, mostra que está crescendo. É sinal que está sendo mais procurada por mais pessoas, que os atletas estão tendo continuidade, continuam estudando, em busca da formação acadêmica aliada ao esporte”, avaliou Agnaldo.

Para o treinador, a invencibilidade sul-mato-grossense nos tapetes é fruto do trabalho árduo dos atletas, que treinam todos os dias na academia RA Fitness & Combat, na Zona Norte da capital. “Trabalhamos para isso, com ritmo intenso. Não há outra forma de conseguir êxito a não ser com trabalho duro. Fiquei muito feliz pelas conquistas. Realmente esperava, conseguimos conquistá-las e para o ano que vem já vamos ter mais atletas representando o estado nos JUBs. Vamos aumentar o grupo e o objetivo é que tenhamos uma equipe completa, disputando mais categorias”.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

