Worlds 2021: RED estreia mundial de LOL no dia 5, contra a Infinity

A RED Kalunga já tem data para estrear no Worlds 2021, o mundial de League of Legends. Os brasileiros terão o seu primeiro jogo no dia 5 de outubro contra a Infinity Esports, time do LLA. Será o segundo jogo da rodada, que terá oito confrontos no total.

No dia 6 a matilha volta para jogar contra a LNG, da LPL, e Hanwha Life, da LCK. O último jogo dessa primeira etapa está marcado para o dia 7 de outubro, contra a Peace, equipe da LCO. Acesse também: Brasil derrota o Marrocos e vai à semifinal da Copa do Mundo de futsal

Calendário

05/10 – RED x Infinity (aproximadamente às 9h);

06/10 – RED vs LNG (aproximadamente às 9h);

06/10 – RED vs Hanwha Life (aproximadamente às 11h);

07/10 – RED vs Peace (aproximadamente às 9h);