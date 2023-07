Vôlei: Brasil vence a Tailândia na Liga das Nações e avança aos playoffs com atuação dominante

No último confronto pela fase de grupos da Liga das Nações de Vôlei Feminino, no dia 2/07 a seleção brasileira mostrou sua superioridade ao derrotar a equipe da Tailândia por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/16 e 25/23. O jogo, realizado em um clima de empolgação e energia positiva, foi marcado por grandes jogadas e pela determinação das jogadoras brasileiras.

Desde o início, o Brasil demonstrou seu poderio ofensivo, com jogadas intensas e uma estratégia bem definida. A levantadora Macris, semTodas as notíciaspre precisa em suas ações, protagonizou um momento memorável ao lançar uma bola de segunda direto para o chão, surpreendendo as adversárias e elevando a confiança de toda a equipe.

Com a vitória, o Brasil garantiu sua classificação para os playoffs da competição. O próximo desafio será contra a China, nas quartas de final, agendado para o dia 13 de julho. Apesar de enfrentar um adversário temido, que vem de uma vitória expressiva sobre as americanas, a seleção brasileira demonstra confiança em suas habilidades e acredita que pode superar a equipe chinesa.

O time corre grandes chances de ficar pelo caminho, levando em consideração o desempenho abaixo do esperado da seleção brasileira até o momento na Liga das Nações. No entanto, acredita-se que a China, apesar de sua força, depende muito da jogadora Li, o que pode ser explorado pela equipe brasileira.

Caso o Brasil avance à semifinal, possíveis adversários seriam Polônia ou Alemanha, equipes que também são consideradas vencíveis. No entanto, é evidente que a seleção precisa melhorar seu desempenho e buscar a recuperação física e técnica para encarar os desafios futuros.

“A sorte nos favoreceu nesse cruzamento”, afirma um membro da comissão técnica brasileira. “A China é um adversário difícil, mas já os vencemos. Agora, é hora de focar na recuperação, mudar a chave e entrar com tudo nas quartas de final”, completa.

A ausência da jogadora Gabi, que se encontra lesionada, foi sentida, mas a seleção brasileira mostrou que pode se adaptar e superar as adversidades. Com dedicação, esforço e uma nova mentalidade, as jogadoras estão determinadas a buscar o sucesso na competição.