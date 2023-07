Vôlei: Brasil perde para Turquia e emplaca sequência negativa

A Seleção Brasileira de Vôlei Feminino perdeu para a Turquia por 3 sets a 0, na manhã desta sexta-feira (30). O Brasil já havia perdido na última partida, para o Canadá. O jogo foi disputado em Bangkok, na Tailândia.

Em uma nova apresentação muito abaixo do esperado, a seleção perdeu a chance de garantir a classificação antecipada às finais da Liga das Nações. Karakurt foi o grande destaque da partida com ataques potentes e que dificultaram a defesa brasileira. Maiara foi a maior pontuadora do Brasil, com 14 pontos.

Como foi o jogo

Desde o início, o Brasil enfrentou dificuldades. Em determinados momentos, como no terceiro set, houve uma aparente reação, porém incapaz de se manter. Foi uma derrota dolorosa, uma das piores em tempos recentes. Mais uma vez, a seleção enfrentou problemas com a virada de bola.

Zé começou com Lorrayna como oposta, tentou Rosamaria e encerrou com Maiara, que desempenhou melhor nessa posição. Além disso, houve dificuldades no passe e no saque. A equipe também não conseguiu conter Karakurt, a oposta da Turquia, que encerrou o jogo com 19 pontos e algumas provocações ao longo do caminho.

A Turquia dominou amplamente o segundo set. No ataque, Karakurt não deu oportunidade para a defesa brasileira. Na defesa, as jogadoras turcas se destacaram nos bloqueios e, quando a bola passou, a cobertura foi eficiente. As europeias encerraram a parcial com uma pontuação de 25/16.

Já o terceiro set foi o mais equilibrado do confronto. Após uma intensa troca de pontos, o Brasil conseguiu abrir uma vantagem de 22/20, porém, após um pedido de tempo, as turcas conseguiram reverter a situação e fecharam a parcial com um placar de 25/22. Próximo jogo O Brasil volta à quadra em busca de se recuperar das derrotas para Turquia e Canadá no próximo domingo (2), quando enfrenta a Tailândia, às 10h30 (de Brasília), pela 12ª rodada da Liga das Nações de vôlei feminino.