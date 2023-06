VNL 2023: Brasil conquista segunda vitória contra a República Dominicana

Nesta quarta-feira, a seleção brasileira feminina de vôlei conquistou sua segunda vitória na Liga das Nações de Vôlei (VNL), após um início preocupante contra a República Dominicana. O jogo, repleto de reviravoltas, terminou com a vitória brasileira por 3 sets a 1, com parciais de 27×25, 20×25, 25×21 e 27×25.

O confronto começou de forma desafiadora para o Brasil, com a seleção dominicana mostrando um desempenho sólido. No entanto, a equipe brasileira conseguiu se encontrar durante a partida e mostrar seu potencial.

Um dos destaques do jogo foi Lorrayna Marys, que foi fundamental para a virada do Brasil. Com seu desempenho inspirador, Lorrayna chamou a responsabilidade e liderou a equipe em momentos decisivos.

A pontuação geral reflete o equilíbrio e a contribuição de várias jogadoras brasileiras. Ana Cristina foi a maior pontuadora, com 16 pontos, seguida por Kisy Nascimento e Julia Bergmann, ambas com 13 pontos. Diana Duarte e Lorrayna Marys também contribuíram com 11 e 10 pontos, respectivamente. Carolana Silva e Macris Carneiro marcaram 6 e 2 pontos, respectivamente.

Ana Cristina foi destaque também pela qualidade de seus passes, quebrando o estereótipo de que ponteiras mais altas têm dificuldade nessa habilidade. Sua atuação consistente no fundo de quadra mostrou que é possível ter uma ponteira grandona com ótimo desempenho no passe.

Apesar da boa atuação de Ana Cristina, ela encontrou dificuldades ao enfrentar o bloqueio central dominicano, perdendo eficiência e confiança após sofrer quatro bloqueios. No entanto, sua contribuição foi fundamental para o resultado positivo da equipe brasileira.

Algumas críticas foram feitas ao técnico José Roberto Guimarães, que não teria aproveitado o banco de reservas com mais frequência. Além disso, houve comentários sobre o desempenho abaixo do esperado da levantadora Macris Carneiro e a visível exaustão de Carolana Silva. Júlia Bergmann também foi mencionada por estar sem ritmo de jogo. Algumas pessoas consideraram desnecessário o esporro dado pelo técnico na jogadora Basso.

Apesar das críticas, a seleção brasileira conseguiu superar as adversidades e conquistar uma importante vitória. Com a segunda vitória na VNL Feminina, o Brasil segue em busca de melhores resultados e continua a luta por uma posição de destaque no torneio.

A equipe agora se prepara para o próximo desafio na competição, confiante em sua capacidade de superação e em busca de mais vitórias para representar o país com garra e determinação nas quadras internacionais.

