Vitor Tavares conquista medalha inédita para o Brasil no badminton paralímpico em Paris

O paranaense Vitor Tavares fez história na segunda-feira (2) ao conquistar uma medalha inédita para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris. Tavares garantiu o bronze na classe simples SH6 (para atletas de baixa estatura) do badminton, ao vencer Man Kai Chu, de Hong Kong, por 2 sets a 1, com parciais de 23/21, 16/21 e 21/12.

“Estou muito feliz em ser medalhista paralímpico. Uma medalha inédita não apenas para a minha carreira, mas para o badminton brasileiro. Essa medalha é a realização de um sonho”, declarou o atleta, que já havia ficado muito próximo de subir ao pódio nos Jogos de Tóquio, onde terminou em quarto lugar.

Vitória no futebol de cegos

O futebol de cegos também trouxe alegria para o Brasil nos Jogos de Paris. A seleção brasileira derrotou a França por 3 a 0 na Arena da Torre Eiffel, com gols de Ricardinho, Jardiel e Nonato. Com essa vitória, o Brasil se mantém firme na busca pelo sexto título paralímpico na modalidade, após conquistas anteriores em Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020.

O próximo desafio da equipe será contra a China, na última rodada do Grupo A, em jogo marcado para as 13h30 (horário de Brasília).

Beth Gomes é bicampeã no lançamento de disco

A paulista Beth Gomes, de 59 anos, garantiu o bicampeonato paralímpico na prova de lançamento de disco da classe F53 (para atletas que competem sentados). Beth atingiu a marca de 17,37 metros, estabelecendo um novo recorde mundial na prova.

Além da conquista no lançamento de disco, Beth Gomes também brilhou no arremesso de peso, onde conquistou a medalha de prata com uma marca de 7,82 metros, outra marca que representa recorde mundial na classe F53.

Prata no salto em distância

O gaúcho Aser Mateus Almeida também teve um dia de destaque ao conquistar a medalha de prata na prova de salto em distância da classe T36 (para paralisados cerebrais). Aser alcançou a marca de 5,76 metros, ficando atrás apenas do russo Evgenii Torsunov, que competiu sob a bandeira dos atletas paralímpicos neutros e saltou 5,83 metros.

Bronze nos 100 metros

Outro atleta paranaense que garantiu uma medalha para o Brasil foi Vinícius Rodrigues, que conquistou o bronze na final dos 100 metros classe T63 (para amputados de membros inferiores com prótese). Vinícius completou a prova em 12s10, apenas 4 centésimos atrás do norte-americano Ezra Frech, que ficou com o ouro. Este tempo foi o melhor do ano para Vinícius.

Com informações da Agência Brasil.

