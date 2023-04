Vítor Pereira queima créditos com mais um fiasco e vê situação piorar no Flamengo

A forma como o Flamengo perdeu o título do Campeonato Carioca para o Fluminense no Maracanã neste domingo (9) queimou ainda mais os créditos que o técnico Vítor Pereira tinha com a diretoria e a torcida. Isso gerou uma pressão sem precedentes sobre o treinador, que já se encontra desgastado há vários meses, com diversos elementos contribuindo para essa situação.

O que aconteceu

Após a derrota do Flamengo para o Fluminense na final do Campeonato Carioca no Maracanã no último domingo (9), a confiança da diretoria e da torcida no técnico Vítor Pereira diminuiu ainda mais. O resultado colocou uma pressão sem precedentes sobre o treinador, que já vinha enfrentando desgaste há vários meses. Vários elementos contribuem para a atual situação.

O que da para esperar agora

Marcos Braz prometeu conversar com membros da diretoria e com o próprio VP ao longo desta segunda-feira (10).

No domingo, o treinador disse que ainda acreditava no trabalho, falou em “compromisso de continuar”. Ao mesmo tempo, VP disse que a questão de demissão é exclusiva da diretoria.

O clima

O Flamengo vem enfrentando uma série de perdas de títulos que tem abalado o time. O desempenho e os resultados da equipe mostraram-se desequilibrados, com falhas em momentos cruciais, como na semifinal do Mundial contra o Al Hilal e na prorrogação diante do Independiente Del Valle, na Recopa.

Mesmo nas vitórias em clássicos durante o estadual, o time não conseguiu apresentar um desempenho impecável. Após a derrota para o Fluminense, nenhum jogador se pronunciou com a imprensa.

Com informações da Folhapress.

