Vítor Pereira e Paulinho desfalcam o Corinthians na viagem à Colômbia

O técnico Vítor Pereira e o volante Paulinho são desfalques do Corinthians para a partida desta quarta-feira (4), contra o Deportivo Cali, pela Copa Libertadores, na Colômbia, às 21h (em Brasília). No caso de vitória, o clube alvinegro dispara na liderança do Grupo E e praticamente garante a classificação para a fase mata-mata com duas rodadas de antecedência.

Recuperado da COVID-19, o técnico português cumpre o protocolo da Conmebol e permanece no Brasil. Segundo o documento assinado por todos os clubes participantes do torneio continental, os membros das delegações que testarem positivo para o vírus apenas poderão retornar aos trabalhos após o 11º dia da infecção – período ainda não completado pelo comandante do time alvinegro.

Sem o treinador, o Corinthians deve ser dirigido pelo auxiliar Filipe Almeida, assim como aconteceu na semana passada, contra o Boca Juniors, na Neo Química Arena. A delegação alvinegra embarcou nesta segunda-feira (2) para o país vizinho e treina nesta terça-feira (3) em Cali em preparação para o duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Além de Vítor Pereira, a equipe do Parque São Jorge não conta com o volante Paulinho. O jogador sofreu uma rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na partida de domingo (1º), e deve ficar, pelo menos, seis meses afastado.

Descanso frustrado

O técnico Vítor Pereira tinha um plano para o Corinthians no domingo, mas não contava com uma atuação muito ruim no primeiro tempo da partida contra o Fortaleza. Mesmo jogando dentro da Neo Química Arena, a equipe cedeu 11 finalizações nos primeiros 45 minutos e não foi para o intervalo atrás do placar porque Cássio fez boas defesas.

A atuação ruim mudou o que Pereira pensava para o jogo. A ideia dele era conseguir dar tempo de descanso para Maycon e Willian, que já haviam sido titulares contra o Boca Juniors e provavelmente também serão contra o Deportivo Cali, na quarta-feira.

A dificuldade da partida contra o Fortaleza, mesmo com 1 a 0 no placar, fez com que o atacante saísse aos 41 minutos do segundo tempo e o meia atuasse o duelo todo. “Gostaria ter tido a oportunidade de poupar o Willian, o Maycon, mas não foi possível”, disse, em entrevista coletiva depois da partida.

Além de Maycon e Willian, outra preocupação de Vítor Pereira passou a ser Paulinho. O volante saiu ainda no primeiro tempo depois de sofrer um choque de Felipe no joelho. O time alvinegro confirmou na segunda-feira que o atleta sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelhoo esquerdo, e deve ficar pelo menos seis meses afastado.

Com informações da Folhapress