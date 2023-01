Vitor Pereira chega ao Rio de Janeiro e se anima com “Possibilidade de lutar por títulos”

Vitor Pereira chegou ao Rio de Janeiro na manhã de hoje (2). O português assinará contrato válido por uma temporada com o Flamengo e já inicia a preparação para o Mundial de Clubes.

“Foi exatamente isso que me trouxe, esses grandes desafios que temos pela frente que me trouxeram ao Flamengo. A decisão foi essencialmente com base na possibilidade de lutar por tantos títulos” disse Vítor Pereira, agora como novo técnico do Flamengo

Ele ainda disse ser “ Uma grande alegria estar aqui. É com muita satisfação que aceitamos esse grande desafio, com responsabilidade, compromisso. E retribuir com trabalho esta confiança que o clube depositou no nosso trabalho”, complementou o português em entrevista à FlaTV no “YouTube”.

Questionado pela imprensa no aeroporto sobre ter enfrentado diversas vezes o Flamengo na temporada passada seria uma vantagem, o português confirmou que isso eleva o conhecimento da equipe. “Naturalmente, foram 10 meses no Brasil que me permitem ter conhecimento das equipes, e do Flamengo também, conhecimento dos jogadores. É uma vantagem que sinceramente um ano atrás eu não tinha, mas neste momento tenho”, disse.

O portal do Globoesporte.com acompanhou a chegada do técnico no Rio de Janeiro, no Aeroporto do Galeão, que disse. “Grandes expectativas e muita ilusão no sentido de criar um futebol que agrade tanto aos jogadores quanto aos torcedores” citou em uma rápido contato com a imprensa.

A espera de Vitor Pereira, o preparador físico Mario Monteiro, que fazia parte da comissão técnica de Jorge Jesus, e pelo auxiliar Rui Quinta foi o primeiro a recepcioná-lo. Na saída do aeroporto, ambos foram para um hotel onde se hospedará nesses primeiros dias na Capital carioca. Conforme a programação, Vitor Pereira deve conhecer o Ninho do Urubu nas próximas horas.

