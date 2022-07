Vídeo: goleiro Cássio é agredido por torcedor do Santos

Após o apito final do árbitro no jogo de volta das oitavas, entre Santos e Corinthians, um torcedor do peixe, invadiu o gramado e agrediu o goleiro Cássio. Além disso, outros torcedores arremessaram bombas e objetos no gramado.

O jogador Marcos Leonardo, do Santos, defendeu Cássio, evitando algo pior. Após o ocorrido, seguranças imobilizaram o homem, que foi levado à polícia. Além dele, outros sete torcedores foram detidos.

“Marcos Leonardo ganhou meu respeito”, disse um torcedor corintiano. Alguns, por outro lado, contestaram a postura de Xavier, volante do Corinthians, que acabou se afastando de Cássio no momento da invasão.

O árbitro relatou na sumula pós partida, as tentativas de agressões, além da invasão de campo de outros sete torcedores. Confira:

“Um desses torcedores conseguiu agredir o atleta do Corinthians, sr Cássio Ramos, número 12, com um pontapé em sua perna. Foi necessário a intervenção da Polícia Militar. A equipe do Corinthians teve que deixar o campo às pressas. A equipe de arbitragem não conseguiu visualizar outras agressões. Foi informado pelo delegado da partida, senhor Wilson Roberto Santoro, que sete torcedores que invadiram o campo foram detidos e encaminhados para o Jecrim, porém até o fechamento desta súmula não foi informado nenhum número de registro policial”

Esposa de Cássio elogia Marcos Leonardo pela atitude

A família de Cássio ficou impactada com as cenas de agressão na Vila Belmiro. Esposa do camisa 12, Janara Sackl voltou a usar as redes sociais pela primeira vez desde que ela e o goleiro foram ameaçados por um torcedor anônimo, em episódio que fez o jogador buscar a Polícia

Em publicação no Instagram, Janara criticou as constantes ameaças de violência contra seu marido. Além de criticar as lamentáveis cenas no estádio. A mulher ainda elogiou o jogador Marcos Leonardo, que defendeu seu colega de profissão.

“Covarde! Há exatos três meses, eu desativei minha conta devido a ameaças proferidas a mim e a minha família. E não, não se tratava de uma brincadeira de mau gosto de algum adolescente. Se tratava de um criminoso já com duas passagens pela polícia. Três meses depois, meu marido sofre uma tentativa de agressão na Vila Belmiro por um torcedor rival. Que Deus tenha misericórdia desse cidadão! Covarde! E essas bombas que estavam estourando arás do gol do meu marido? E se tivesse acerto ele? Respeitem o trabalho destes homens. Para muitos pode ser diversão, mas para os nossos maridos é profissão.”

Parabéns e obrigada ao menino Marcos Leonardo (atleta do Santos). Você foi fundamental para diminuir a chance de acontecer algo pior! Usado por Deus! Que Ele continue abençoando a sua vida e de toda a sua família” – completou.

Corinthians repudia o ocorrido

Em nota publicada em suas redes sociais o Corinthians lamentou a agressão sofrida por Cássio, além de repudiar ações de violência nos gramados.

“O Corinthians lamenta e considera inaceitável a violência sofrida por nossos atletas e comissão técnica nesta quarta-feira (13), na Vila Belmiro, após o fim da partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2022. Bombas, invasão de campo e agressão aos nossos jogadores tornaram perigosa a saída de campo, que foi dominada por um clima extremamente hostil. Passado o susto, todos nossos profissionais estão em segurança. Cobraremos as medidas e punições cabíveis para que cenas como estas não se repitam”.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.