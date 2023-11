Vasco e Corinthians se enfrentam nesta terça em partida dos desesperados

Vasco e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida se tornou uma final para as duas equipes já que, em caso de derrota, o time pode se complicar de maneira irreversível na tabela, diante o Brasileiro mais equilibrado da história.

O Cruzmaltino vem de um empate em 0x0 contra o Athletico-PR no último sábado. Apesar de não ter conseguido a vitória, o resultado não é considerado ruim, visto que o Vasco nunca ganhou do Furacão fora de casa. Porém, com as vitórias de Cruzeiro e Bahia, a situação voltou a se complicar na colina histórica. Apenas um ponto separa o time da zona.

O Corinthians vem de goleada sofrida para o Bahia e uma das piores atuações na temporada, por isso foi arrastado de volta à briga contra o rebaixamento. Com 44 pontos, a distância para o Z4 é de três. Uma derrota em São Januário pode colocar o Alvinegro na zona de rebaixamento nesta rodada, dependendo dos resultados dos concorrentes.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Sportv e Premiere.

Prováveis escalações

Com três zagueiros suspensos, Ramón Díaz deve optar por Capasso, que não é titular desde o jogo contra o próprio Corinthians, pelo primeiro turno. Marlon Gomes também recebeu o terceiro cartão amarelo, e a tendência é que Jair ganhe chance no meio. Rossi volta ao ataque depois de cumprir suspensão contra o Athletico-PR.

Time provável: Léo Jardim, Paulo Henrique, Capasso, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Jair (Praxedes ou Payet), Rossi, Gabriel Pec e Vegetti

Já o Corinthians tem o desfalque de Gil, que obriga Mano a mexer na zaga, mas em compensação Bruno Méndez e Caetano voltam de suspensão. A tendência é que o esquema tático volte a ter uma linha de quatro defensores, pois com três não funcionou contra o Bahia.

Leia mais:

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.