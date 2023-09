Vanderlei Luxemburgo é demitido do Corinthians

Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico do Corinthians. Ele foi demitido na tarde de hoje (27), após empatar com o Fortaleza por 1 a 1, na Neo Química Arena, na noite de ontem (26). Luxemburgo deixa o comando do Timão, com 14 vitórias, 12 empates, 12 derrotas e aproveitamento de 48% em quase cinco meses de trabalho

A despedida do Luxemburgo foi de forma melancólica, após ouvir vaias na Neo Química Arena. A mesma cena já havia acontecido nas partidas contra Grêmio e Botafogo.

Em coletiva de imprensa após o jogo, Luxemburgo disse que “dentro da realidade que temos, do que treinamos, o Corinthians foi bem” contra o Fortaleza.

A demissão do técnico já vinha sendo especulada nas últimas semanas, conforme foram divulgados pelo portal do Globoesporte, por causa do desempenho ruim no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Questionado, o Corinthians decidiu mantê-lo na data FIFA, mas após resultados ruins, mudou de ideia e demitiu na tarde de hoje.

Tite é a bola da vez

Ainda na tarde de hoje (27), o nome do Técnico Tite entrou em discussão nos corredores do Parque São Jorge. O nome do técnico que está em conversas com o Flamengo é preferido pelo presidente Duilio Monteiro Alves, mas Tite já recusou algumas vezes a retornar ao clube. Outro nome cogitado é de Mano Menezes.

