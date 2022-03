Vanderlei Luxemburgo assina filiação com PSB para disputar às eleições

O técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo assinou hoje sua carta de filiação ao PSB (Partido Socialista Brasileiro) para disputar às eleições no pleito deste ano. A assinatura da ficha de filiação ocorreu em uma cerimônia no auditório Miguel Arraes, na sede do partido, em Brasília, informou a sigla em seu site.

O evento de filiação contou com a presença do presidente estadual do PSB no Tocantins, o ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha, o ex-governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg, e do ex-juiz Marlon Reis.

O PSB explicou que expectativa é que o técnico, natural de Nova Iguaçu (RJ), se candidate pelo estado do Tocantins, mas ainda não há definição sobre qual o cargo que ele concorrerá.

“Luxemburgo encontra um partido grande, estruturado, ideológico, de princípios e de muitas gestões e, sobretudo, de compromisso. Nós vamos andar juntos e vamos fazer uma revolução na política”, declarou Amastha.

Na filiação, Luxemburgo afirmou que os políticos também são “gestores” e, por isso, também devem “saber gerir o que está ali governando”.

“Algo que aprendi no futebol e na política não vai ser diferente. O ‘eu’ é egoísta. Quando você fala ‘eu quero isso, eu quero aquilo’, está sendo egoísta. O ‘eu’ é pra você. Quando você trabalha em um grupo, o ‘nós’ é fundamental. Então, eu estou sendo convocado para um projeto que eu tenho certeza que vai dar certo”, declarou o novo filiado do PSB.

No texto sobre a filiação de Luxemburgo, o PSB destacou as vitórias do técnico dentro dos campos: “Como técnico, conquistou cinco campeonatos brasileiros, nove paulistas, uma Copa do Brasil, uma Copa América pela seleção e diversos estaduais Brasil afora em diferentes times, totalizando 48 títulos ao longo de toda a carreira”. O partido ainda declarou que o técnico está entre os “mais vitoriosos treinadores da história do futebol mundial”.

“De origem humilde, Luxemburgo é neto de um ferroviário sindicalista que lutou pela democracia no país e foi exilado pela ditadura militar. Seu sobrenome, conhecido internacionalmente, é uma homenagem à Rosa Luxemburgo, revolucionária marxista nascida na Polônia e uma das fundadoras do Partido Comunista alemão. Rosa Luxemburgo é também o nome da mãe do técnico, dado por seu avô. Ela era uma grande admiradora da filósofa, economista e militante política.”, afirmou o texto sobre a filiação.

A sigla ainda afirmou que o novo filiado “tem conhecido de perto nos últimos anos as necessidades dos tocantinenses, tendo percorrido mais de 100 municípios do Estado”.

Com informações da Folhapress