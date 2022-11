União e Comercial conhecem seus adversários da Copa São Paulo de Juniores

A tabela da maior competição de base do mundo, a Copa São Paulo de Juniores, foi lançada na tarde de ontem (3), em um evento no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, na cidade de São Paulo. Os representantes de Mato Grosso do Sul, União ABC e Comercial já sabem quem são os seus adversários e agora se preparam para participar do torneio mais tradicional do país.

Os representantes do Estado, União/ABC e o E.C Comercial foram distribuídos para as cidades de Bálsamo (SP) e Penápolis (SP). O União terá como adversários o Penapolense, Cruzeiro (MG) e o Capivariano. Já o Comercial terá pela frente Mirassol, Chapecoense e Inter Minas.

O evento de lançamento que aconteceu no Pavilhão do Morumbi, na capital paulista teve apresentação de Chico Pedrotti e Bianca Santos, do Canal Desimpedidos, além do ex-meia Ricardinho e do ex-goleiro Fernando Prass, que disputaram a competição pelas equipes do Paraná (PR) e Grêmio (RS), respectivamente, na década de 1990.

A competição inicia no dia 2 de janeiro e o cronograma de término será no aniversário de São Paulo, no dia 25. Essa é a 53ª edição da Copinha que contém 128 times divididos em 32 sedes, campeões e vice dos grupos se classificam às fases seguintes, disputadas em mata-mata. Ao todo, serão 255 jogos, todos transmitidos ao vivo e os 27 estados representados.

O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, fez a abertura do evento destacando o caráter democrático da Copinha. “Mais de 60% dos jogadores convocados pelo Tite na Seleção Brasileira jogaram a Copinha e é isso que sonham os 3800 jovens que vão entrar em campo durante a competição. E é possível, porque estarão todos em pé de igualdade, mostrando que o Brasil é um só”, disse Reinaldo.

