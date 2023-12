Triatleta Luísa Baptista é transferida para o Hospital das Clínicas de SP

A triatleta Luisa Baptista, de 29 anos, que foi atropelada por uma moto quando treinava em uma estrada na região de São Carlos, no interior de São Paulo, foi transferida para o Hospital das Clínicas de São Paulo na madrugada desta segunda-feira (25).

Já no HC, Luisa foi submetida à terapia de circulação extracorpórea, um procedimento no qual um aparelho substitui temporariamente as funções do coração e dos pulmões, e apresentou uma importante melhora.

Campeã pan-americana de triatlo, Luisa foi atropelada na manhã de sábado (23) em uma estrada no distrito de Santa Eudoxia, na região de São Carlos.

Segundo o SESI São Carlos, equipe da qual Luisa faz parte, a atleta estava pedalando e foi atropelada por uma moto que vinha na pista. Luisa sofreu lesões no pulmão direito dela, fraturas de diversos arcos costais e perna direita.

O motociclista Naym José Sales, de 27 anos, teve ferimentos de gravidade média. Ele não tinha habilitação para motos.

Com informações do SBT News.

