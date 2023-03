Torcedores podem trocar alimentos por ingressos para a Supercopa Masculina de Futsal em Maracaju

Os torcedores que irão acompanhar a Supercopa Masculina de Futsal de pertinho, poderão trocar alimentos não perecíveis por ingressos. O torneio começa nesta quarta-feira (15), a partir das 18 horas, na Arena Maracaju “Dr. Adersino Valensoela Gomes”, na cidade de Maracaju.

A troca de alimentos por ingressos é promovida pela Prefeitura Municipal de Maracaju e a ação acontece hoje (14), no Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), na Secretaria Municipal de Cultura e no Estádio Municipal Luiz Gonzaga Prata Braga (Loucão), das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Caso sobrem pulseiras de entrada, o público pode realizar a troca diretamente no ginásio, até 30 minutos antes da partida.

Valendo vaga à Copa Libertadores da América 2023 ao campeão, a Supercopa vai reunir em Mato Grosso do Sul seis das melhores equipes do futsal brasileiro: Pato Futsal (PR), Ceará Sporting Club (CE), Joaçaba Futsal (SC), Joinville Esporte Clube/Krona (SC), Associação Desportiva Brasil Futuro/Magnus (SP) e Jijoca Futsal (CE). A competição segue até domingo (19).

A partida de abertura nesta quarta-feira (15) será entre Pato Futsal (PR) e Ceará SC (CE), às 18 horas. Na sequência, às 20 horas, o Magnus (SP) encara o Joinville (SC). Na primeira fase, as equipes estão divididas em dois grupos, com três componentes cada.

O grupo A conta com Ceará (CE), Joaçaba (SC) e Pato (PR). Já o B tem Joinville (SC), Magnus (SP) e Jijoca (CE). Conforme o regulamento, os times se enfrentam entre si dentro de seus grupos. Os dois melhores avançam às semifinais, formadas em sistema de cruzamento olímpico (1ºA x 2ºB e 1ºB x 2º A), que acontecerão no sábado (18), a partir das 10h30 (horário de MS).

A decisão do terceiro lugar e a grande final estão previstas para domingo (19), a partir das 10 horas (horário de MS). Confira a tabela completa de jogos neste link. Todas as partidas serão transmitidas ao vivo pela CBFS TV, na plataforma da NSports (clique aqui para acessar). O canal por assinatura SporTV transmitirá a partir das semifinais.

A competição nacional tem o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc).

Segundo a Prefeitura de Maracaju, para trocar os ingressos o interessado deve se atentar à quantidade e ao alimento, que varia conforme o dia/rodada:

1ª rodada (15/03) – 2 kg de arroz

18h – Pato Futsal (PR) x Ceará Sporting Club (CE)

20h – Magnus Futsal (SP) x JEC/Krona Futsal (SC)

2ª rodada (16/03) – 1 pacote de macarrão e 1 kg de açúcar

18h – Joaçaba Futsal (SC) x Pato Futsal (PR)

20h – JEC/Krona Futsal (SC) x Jijoca Futsal (CE)

3ª rodada (17/03) – 1 kg de feijão e 1 kg de óleo

16h – Ceará Sporting Club (CE) x Joaçaba Futsal (SC)

18h – Jijoca Futsal (CE) x Magnus Futsal (SP)

Semifinal (18/03) – 1 kg de fubá e 1 kg de trigo

10h30 – 1º do grupo A x 2º do grupo B

12h45 – 1º do grupo B x 2º do grupo A

3º e 4º lugar (19/03) – 1 pacote de café e 1 caixa de chá

10h – Perdedor da semifinal 1 x perdedor da semifinal 2

1º e 2º lugar (19/03) – 1 pacote de café e 1 caixa de chá

12h30 – Vencedor da semifinal 1 x vencedor da semifinal 2

Com informações do jornalista Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)