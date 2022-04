Torcedor do Boca Juniors comete ato racista e é detido durante partida contra o Corinthians

Um caso lamentável de racismo aconteceu ontem (26) durante a partida entre Corinthians e Boca Juniors pela Libertadores, na Neo Química Arena. Um torcedor do Boca imitou um macaco em direção a torcida corinthiana, próximo da parte que divide as torcidas entre o setor Sul e Leste do estádio. O torcedor argentino foi abordado por policiais durante a partida e detido. A ação foi filmada por dois seguidores do paulista, que também foram chamados pela polícia para deporem sobre o ocorrido. O crime de injúria racial (artigo 140, parágrafo 3º) prevê reclusão de um a três anos e multa.

Em busca de informações sobre o caso, integrantes do Consulado da Argentina no Brasil procuraram representantes da Polícia Militar.

O torcedor do Boca Juniors foi preso pelo crime de racismo ao imitar um macaco na Neo Química Arena. pic.twitter.com/vKRehMvirK — Yago Rudá (@yago_ruda) April 27, 2022

