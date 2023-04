Técnico do Galo prepara time para jogo decisivo contra Dourados

O Operário Futebol Clube realizou os últimos treinos antes do jogo decisivo, do próximo domingo (16), no estádio Douradão, às 15hs, buscando uma vaga na final do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2023. O primeiro jogo foi do Galo, que venceu por 2 a 1 o time de Dourados.

Para o técnico Celso Rodrigues o primeiro jogo foi difícil e dentro do esperado. “Tivemos um jogo difícil, sabíamos que seria assim, até porque eles conquistaram a maior numeração de pontos na tabela, além da qualidade dos jogadores deles e que conhecemos alguns. Nos também temos nosso atleta de qualidade, e a dificuldade seria para os dois lados, esse tipo de jogo sempre será assim com esse nível de competitividade, muito equilíbrio para os dois lados, procuramos aproveitar as oportunidades para fazer nossos Gols, e sabemos que ainda está em aberto, foi um grande jogo, e vamos para Dourados com essa pequena vantagem, a conquista da vitória foi importante”, finaliza o técnico Operariano.

Para o jogo decisivo, a diretoria do Dourados informou que antecipou a venda de ingressos que já estão disponíveis nas lojas Camisa 10, no centro, e na Salim Esportes, na rua Coronel Ponciano. Os preços são os mesmos do estadual, com as cadeiras cobertas custando R$ 30 e arquibancada central, R$ 20

Além do lugar na disputa pelo título contra o Costa Rica ou Ivinhema, a vitória vale uma vaga na Copa do Brasil 2024, com cota de participação na primeira fase, no valor de R$ 750 mil se não houver majoração em relação ao que foi pago nesta temporada.

Ingressos para a torcida visitante e meia entrada serão vendidos no dia do jogo. No domingo, as bilheterias do Estádio Douradão abrem às 13h.