Técnica da ‘seleção’ de MS vê participação em Brasileiro como incentivo para jogadoras novas

A delegação do MBC (Maracaju Basquetebol Clube) deixa Campo Grande, no domingo (3), rumo a Brasília-DF, onde disputará o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-23, a partir de segunda-feira. Sob o comando da técnica Carol Morais, o grupo com 12 jogadoras tem previsto neste sábado, em Campo Grande, o último treinamento antes do embarque para o Distrito Federal.

Segundo o clube da cidade de Maracaju – a 153 km de Campo Grande –, a equipe contará com atletas de quatro cidades. De Campo Grande, foram selecionadas Isabella Almeida Dias, 22, Giovana Gomes de Oliveira, 18, Sabrina da Silva Marques, 19, Karoline Carvalho Olivas de Campos, 20, Vitória Sampaio Freitas Candido, 17, e Wandryane Maciel Casalli (16).

De Nova Andradina, o elenco terá Kamila Marinho Ramos, 20, Nathália Vital Verão,19, e Natália Gonçalves Pedroso, 20. Já de Dourados, jogará Luiza Laias dos Reis, 19, e de Maracaju mesmo, apenas Emilly Aparecida de Souza Moraes, 16, e Evelyn Sabrina Fernandez Mendonça.

“Sabemos que vamos enfrentar grandes equipes do basquete brasileiro, e nossas chances são bem remotas, mas o tempo irá nos qualificar e vale a pena participar, pois estaremos motivando outras atletas da categoria de base do nosso Estado”, disse a treinadora, segundo o site do MBC.

Mais sobre a disputa

O Brasileirão feminino Sub-23 volta na próxima segunda-feira, com o início da Conferência Delcy, em Brasília. O Cerrado-DF será o anfitrião e estarão em ação também SR Mampituba/SATC (SC), ADRM Maringá (PR), Apagebask (SP), São José dos Pinhais/Guaxo (PR), Abasfi Foz do Iguaçu (PR) e Basquete Pinda (SP).

A Conferência Delcy levará duas equipes diretamente para as quartas de final, que se juntarão a Sport Recife e Bradesco Esportes, que se classificaram na Conferência Heleninha. As demais seis equipes, assim como na outra conferência, terão de passar pela segunda fase do torneio em busca de um lugar nas quartas de final. O Final Four, com decisão no dia 20 de novembro, será em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).

Serviço: Os jogos terão transmissão pela CBB TV, NBA das Mina, Esporte Clube Basquete e De Bandeja Com Renatinho.

(Texto: Luciano Shakihama Com CBB)