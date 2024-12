Superliga de Vôlei reúne cinco mil pessoas e reforça potencial de MS para eventos de alto nível

Com público de cinco mil pessoas, Vedacit Vôlei Guarulhos (SP) e Vôlei Renata (SP) protagonizaram uma partida emocionante pela nona rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2024/2025, no sábado (7), em Campo Grande. A partida no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão) terminou com a vitória do Vôlei Renata (SP), de Campinas (SP), por 3 sets a 0 (parciais de 25×23, 25×14 e 25×20). O evento na Capital teve apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Essa é a primeira vez em quatro anos que Campo Grande recebe uma competição de tamanha relevância no vôlei. O último grande evento no Guanandizão foi a Supercopa do Brasil, em outubro de 2020, quando o Praia Clube (MG) e o Taubaté (SP) sagraram-se campeões no feminino e no masculino, respectivamente.

O atleta Judson Amabel Nunes da Cunha Júnior, do Vôlei Renata, natural de Campo Grande, foi eleito o melhor jogador da partida. O atleta destacou as dificuldades enfrentadas por quem inicia a trajetória esportiva fora dos grandes centros do vôlei. “Para quem é de fora de estados como São Paulo, Minas Gerais e da região Sul, que oferecem mais estrutura e competições, o caminho é muito difícil. No início, eu não imaginava me tornar jogador. Mas, com o tempo, fui evoluindo e plantando no meu coração o sonho de ser um profissional”, disse.

Outro jogador, Sandro Carvalho, da equipe de Guarulhos, ressaltou a importância de levar grandes partidas a diferentes regiões do país. “É muito especial jogar em locais diferentes dos grandes centros. A oportunidade de trazer um clássico paulista para Campo Grande fomenta o esporte e inspira as crianças. Essa iniciativa pode incentivar muitos jovens a praticar o voleibol”, afirmou.

O presidente do Vedacit Vôlei Guarulhos, Anderson Marsili, reforçou o impacto positivo do esporte na vida das pessoas. “Nosso objetivo é impactar aquela criança que assiste ao jogo no ginásio. Ela pode se inspirar nos atletas, decidir seguir uma carreira no esporte ou levar os valores aprendidos para a vida. O esporte transforma, ensina disciplina, respeito e cria referências positivas”, disse Marsili.

Para o técnico do Vedacit Vôlei Guarulhos, Nery Tambeiro, eventos como esse são fundamentais para os jovens. “Trazer os grandes ídolos do esporte para fora dos grandes centros causa um impacto enorme. O esporte é uma ferramenta de transformação, que afasta das drogas e ensina valores como disciplina, respeito e camaradagem”, destacou o treinador.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda celebrou o sucesso do evento e o retorno de grandes partidas ao estado. “Esse jogo marca um momento histórico para o esporte de Mato Grosso do Sul. Estamos comprometidos em trazer mais eventos de alto nível como este, que inspiram nossas crianças e promovem o vôlei como um esporte acessível para todos”, afirmou.

Paulo Ricardo Nuñez, diretor-presidente da Fundesporte, também ressaltou a importância de Mato Grosso do Sul no cenário esportivo nacional: “Nosso estado tem potencial para ser referência em grandes eventos esportivos. Investir no esporte é investir na juventude e na formação de cidadãos mais conscientes e saudáveis. Estamos trabalhando para que iniciativas como essa se tornem cada vez mais frequentes”.

