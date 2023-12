Sul-mato-grossenses embarcam rumo ao Parapan de Jovens

Com sul-mato-grossenses no grupo, a delegação brasileira do Parapan de Jovens começou a embarcar ontem (31) para Bogotá, Colômbia. Depois de dois dias de concentração no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, parte dos 96 convocados chegaria à capital colombiana, que está duas horas atrás em relação ao horário de Brasília, ainda na noite de quarta-feira. Entre os selecionados sul-mato-grossenses, quatro paratletas, além de uma treinadora, estão na lista. Na equipe nacional de judô, Gabriel Ferreira Rodrigues, Hellen Cordeiro Machado, e Kelly Kethllyn Barros Victorio, disputarão as medalhas. O trio faz parte do Ismac-MS, que tem também a professora Annie Talitha Almeida Ferreira da Silva, como integrante

da comissão técnica. “Embarcando para mais uma competição, encontrar o restante da delegação… rumo ao Parapan de Jovens em Bogotá! Uma viagem com uma grande representatividade para o nosso Estado e para a nossa instituição… eles começaram em um projeto de habilitação e reabilitação e hoje alcançam voos maiores. (sic)”, postou a técnica em rede social, terça-feira, antes do embarque. No Futebol PC, o elenco nacional que jogará na Colômbia conta com Gustavo Henrique Marques Alvares, da Ativa-MS.

Abertura é no sábado

A cerimônia de abertura, bem como as primeiras disputas acontecerão no sábado (3). Nesta data inaugural, haverá partidas de basquete em cadeira de rodas e tênis de mesa. Além dessas duas modalidades, o Brasil será representado em mais oito, totalizando dez, com a seguinte composição: 16 atletas no basquete em cadeira de rodas, oito na bocha, 10 no futebol de cegos, 12 no futebol PC (paralisados cerebrais),10 no goalball, cinco no judô, 16 no halterofilismo, oito no tênis de mesa, três no tênis em cadeira de rodas e oito no vôlei sentado.

No domingo (4), começarão as disputas de futebol PC, goalball, judô e tênis em cadeira de rodas. As outras quatro modalidades com atletas do Brasil vão estrear na quarta-feira (7), quinta-feira (8), e sexta-feira (9). De acordo com o CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), dos 96 convocados, 68 (70,8%) são do sexo masculino e 28 (29,2%) do sexo feminino. Eles são oriundos de 20 unidades federativas do país e 45% integram projetos de desenvolvimento esportivo do CPB. A média de idade dos brasileiros é de 17 anos, sendo que 10% dos 96 atletas terão 15 anos ou menos durante a competição.

O futebol PC e o de cegos serão praticados apenas por atletas do sexo masculino. Nos outros oito esportes, as 28 representantes femininas estarão distribuídas desta maneira: quatro no basquete em cadeira de rodas, quatro na bocha, cinco no goalball, quatro no halterofilismo, duas no judô, quatro no tênis de mesa, uma no tênis em cadeira de rodas e quatro no vôlei sentado.

Yeltsin Jacques correu na edição de 2009

O Parapan de Jovens é um celeiro de talentos para o paradesporto mundial. No caso do Brasil, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, pelo menos quatro campeões disputaram a competição juvenil.

O fundista sul-mato-grossense Yeltsin Jacques, ouro nos 1.500 m e 5.000 m da classe T11 (cegos), o nadador Talisson Glock, campeão nos 400 m livre da classe S6 (comprometimentos físico-motores), e o jogador de goalball Romário Marques estiveram nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens de Bogotá 2009. Já a halterofilista Mariana D’Andrea, ouro na categoria até 73 kg, competiu no Parapan de Jovens de São Paulo 2017.

O Brasil estreou no evento com 134 medalhas (78 de ouro, 39 de prata e 17 de bronze), em Bogotá, no ano de 2009. Quatro anos depois, na cidade de Buenos Aires (ARG), o país teve o seu melhor desempenho e foi campeão com 209 pódios (102 ouros, 65 pratas e 42 bronzes).

Já em 2017, em São Paulo, última vez em que os Jogos Parapan-Americanos de Jovens foram realizados, o Brasil voltou a liderar o quadro de medalhas, com 139 no total: 66 de ouro, 41 de prata e 32 de bronze.

Por Luciano Shakihama– Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram