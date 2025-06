Sul-mato-grossense conquista ouro na etapa Elite do Circuito Mundial de Vôlei de Praia na República Tcheca

A atleta sul-mato-grossense Victoria Lopes, conhecida como Vic, brilhou mais uma vez no cenário internacional do vôlei de praia. Ao lado da parceira Thâmela Coradello, ela conquistou a medalha de ouro na etapa Elite de Ostrava, na República Tcheca, realizada no último domingo (1º), válida pelo Circuito Mundial da modalidade.

Na final, a dupla brasileira venceu com autoridade as letãs Tina e Anastasija, por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/11. A vitória coroa uma campanha marcada por superação, já que Vic e Thâmela haviam sido derrotadas pelas mesmas adversárias na fase de grupos.

Natural de Ivinhema (MS), Vic iniciou sua carreira no vôlei de quadra, mas encontrou nas areias seu verdadeiro caminho esportivo. Revelada em projetos de base em Três Lagoas, a jogadora foi se destacando em competições nacionais até alcançar o cenário mundial. Hoje, é um dos principais nomes do vôlei de praia feminino brasileiro.

Dupla embalada na temporada

Este é o segundo ouro da dupla na temporada. Em abril, Vic e Thâmela já haviam vencido a etapa Elite de Saquarema (RJ). Com os dois títulos, elas se mantêm entre as principais duplas do ranking mundial e reforçam o bom momento da parceria, que teve início no ano passado.

A trajetória até o topo em Ostrava não foi fácil. Após a derrota na fase de grupos, a dupla teve que passar pela repescagem, onde venceu uma equipe dos Estados Unidos em jogo equilibrado. A virada emocional foi decisiva para o desempenho sólido nas quartas de final, semifinal e na decisão, com domínio técnico e tático.

“Viver um sonho”

Após a conquista, Vic celebrou emocionada: “Essa vitória tem um sabor especial. São mais de dez anos dedicados ao vôlei de praia, passando por tantas etapas e desafios. Hoje estou vivendo um sonho”.

Thâmela também destacou o crescimento da equipe ao longo da competição: “Conseguimos aplicar muito bem o plano de jogo, com foco e confiança. Saímos da derrota no grupo e voltamos ainda mais fortes”.

A dupla segue agora na preparação para a próxima etapa do Circuito Mundial, que será disputada em Gstaad, na Suíça. Com o bom desempenho, Vic e Thâmela consolidam seu nome entre as favoritas da temporada e seguem representando o Brasil — e Mato Grosso do Sul — com excelência nas areias do mundo.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais