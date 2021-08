Sul-mato-grossense busca segundo ouro nesta segunda

O velocista sul-mato-grossense Yeltsin Ortega Jacques pode conquistar mais uma medalha de ouro para o Brasil nesta segunda-feira (30). Na estreia nas Paraolimpíadas de Tóquio 2020, ele subiu no mais alto pódio na prova dos 5.000 metros na última quinta-feira (26) com a medalha inédita. Fica atento e torça às 20h35 (horário de MS). A transmissão é ao vivo no Sport TV2. Yeltsin disputa a final dos 1.500 metros (classe T11: deficiência visual).

Yeltsin sobrou na prova classificatória neste domingo (29) fechando a série com a marca de 4min07s34. Com isso, aos 29 anos, o atleta pode bater o recorde mundial da prova de 3min58s37. Aliás, em seu primeiro ouro neste evento por dois segundos ele não bateu o recorde da dos 5 mil metros.

“Agradeço a torcida, o apoio e as boas energias enviadas de Mato Grosso do Sul. A primeira missão foi cumprida. Agora, conto com a torcida de todos, os 1.500 metros vêm aí”, destacou Yeltsin.

O corredor tem o Bolsa Atleta MS, programa do Governo do Estado administrado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). Depois da corrida desta segunda (30), ele corre a maratona da classe T12 no sábado (4).

Confira a programação desta noite (30):

20 horas – 5h15min: Ciclismo de estrada masculino e feminino

21 horas – 22h45min: Basquete feminino

21 horas – 23h30min: Natação masculino e feminino

21 horas – 1 hora: Futebol de 5 masculino JPN x CHN (eliminatórias)

21 horas – 1 hora: Futebol de 5 masculino FRA x BRA (eliminatórias)

21 horas – 2h15min: Tiro com arco masculino individual (eliminatórias a final)

21h30min – 00h45min: Atletismo feminino e masculino (200, 400 e 1500 m – final)

21h30min – 00h45min: Lançamento de disco feminino (final)

21h30min – 00h45min: Lançamento de dardo feminino (final)

21h30min – 00h45min: Salto em distância masculino (final)

21h30min – 00h45min: Arremesso de peso masculino (F36 – final)

21h30min – 00h45min: Arremesso de peso feminino (final)

21h30min – 2h20min: Bocha individual misto (eliminatórias e quartas de final)

21h30min – 3h30min: Tiro esportivo masculino e feminino (eliminatórias e finais)

22 horas – 23h30min: Vôlei sentado masculino EGY x RPC (eliminatórias)

22 horas – 2h30min: Tênis de mesa masculino e feminino

23 horas – 8 horas: Tênis masculino e feminino (quartas de final e semifinais)

Programação de terça, 31 – horário de Brasília – manhã

0h30min – 4h30min: Basquete feminino (quartas de final)

1h15min – 4h15min: Golbol masculino (quartas de final)

2 horas – 3h30min: Vôlei sentado masculino BRA x GER (eliminatórias)

4 horas – 7h45min: Bocha individual misto (quartas de final e semifinais)

4h30min – 6 horas: Futebol de 5 masculino ARG x THA (eliminatórias)

4h30min – 9 horas: Tênis de mesa masculino e feminino (quartas de final)

5 horas – 8h35min: Natação masculino e feminino (final)

5h30min – 9h20min: Tiro com arco feminino individual (eliminatórias a final)

5h45min – 8h45min: Golbol masculino (quartas de final)

6h15min – 10h15min: Basquete feminino (quartas de final)

6h30min – 10 horas: Vôlei sentado masculino CHN x ISL (eliminatórias)

6h30min – 10 horas: Vôlei sentado masculino BIH x JPN (eliminatórias)

7 horas – 10h5min: Salto em distância feminino (final)

7 horas – 10h5min: Arremesso de peso masculino (F20 e F32 – final)

7 horas – 10h5min: Atletismo masculino 400m (T12, T20 e T38 – final)

7 horas – 10h5min: Salto em altura masculino (T63 – final)

7 horas – 10h5min: Atletismo feminino (100, 200 e 400 m – final)

7h30min – 9 horas: Futebol de 5 masculino MAR x ESP (eliminatórias)

