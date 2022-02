Stephane Balduccini é convocada para disputar os Jogos Sul-Americanos da Juventude de Rosário

A CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) divulgou a convocação da seleção brasileira que disputará os Jogos Sul-Americanos da Juventude de Rosário, na Argentina. A competição será entre os dias 28 de abril e 1º de maio.

Segundo o CBDA, a atleta olímpica Stephane Balduccini, do Péaineiras do Morumby obteve o melhor índice técnico do Campeonato Brasileiro Júnior de Natação, realizado em dezembro, no Flamengo.

Dos 20 convocados, 13 estiveram na seleção brasileira que disputou o Campeonato Sul-Americano Juvenil e Júnior, realizado em novembro do ano passado, em Lima, no Peru. Na ocasião, o Brasil conquistou 92 medalhas na Natação e foi campeão geral na modalidade.

Os atletas convocados têm até o dia 16 de fevereiro para confirmar participação nos Jogos Sul-Americanos da Juventude. Os nomes que farão parte da comissão técnica serão divulgados posteriormente.

(Com Assessoria)