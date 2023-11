Skatistas de MS vão em busca de vaga para o Campeonato Brasileiro

Mato Grosso do Sul participará com 14 skatistas da Seletiva Regional Centro-Oeste de Skate Street, em Cuiabá (MT). A competição acontecerá no fim de semana, dias 5 e 6 de agosto, e vai definir os representantes para o Campeonato Brasileiro. Os atletas contam com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Organizada pela ASMS (Associação de Skate de Mato Grosso do Sul), a delegação sul-mato-grossense conta com atletas de cinco municípios: Campo Grande, Chapadão do Sul, Corguinho, Costa Rica e Dourados. O evento será sediado na Arena Pantanal, com disputas na modalidade street (pista com obstáculos de rua, como corrimões ou escadarias).

Segundo o presidente da ASMS, Reynardt Peralta, esta é a primeira vez que Mato Grosso do Sul participa, com equipe formada, de uma seletiva visando vagas à etapa nacional. “A expectativa está bastante alta, até porque esse é um marco histórico para o skate do nosso estado. Antes, os atletas tinham de ir para outros estados, como Paraná e São Paulo, para participar das seletivas. Espero que nossos atletas consigam essas vagas tão sonhadas para o Campeonato Brasileiro”.

Para participar da Seletiva Regional na capital mato-grossense, os skatistas de Mato Grosso do Sul precisaram se destacar no Campeonato MTSkate, nos dias 24 e 25 de junho, também em Cuiabá (MT). “Foi o evento que selecionou os atletas para a Seletiva Centro-Oeste e Mato Grosso do Sul deu show, tanto com atletas da capital quanto do interior. Conseguimos alcançar a primeira e segunda colocação em todas as categorias que participamos e em algumas até em terceiro lugar. Então, praticamente o pódio inteiro foi sul-mato-grossense, mostrando o quão forte o nosso skate é, com muitos talentos”, complementa Reynardt.

A força do skate sul-mato-grossense vem especialmente do interior. O primeiro atleta profissional do estado foi Denílson de Morais, douradense que despontou nos anos 2000. Diego Neri dos Santos quer trilhar o mesmo caminho de sucesso em cima do shape. O atleta de 21 anos conheceu o esporte sob rodinhas em Corguinho, por pura diversão. Agora, terá a oportunidade de representar seu município e o estado em um campeonato nacional.

“Levar um nome de Corguinho para fora é algo especial pra mim, porque cresci nessa cidade, cresci no interior, comecei a andar na rua de skate e é um sonho meu. Com o skate posso conhecer pessoas novas lá fora, fazer amizades e levar o nome da minha cidade e do meu estado pelo Brasil, é algo muito significante”, destaca Diego.

Na capital vizinha, os competidores terão a oportunidade de demonstrar manobras nas categorias iniciante, amador e máster, nos gêneros feminino e masculino. Além disso, os oito primeiros colocados receberão premiação. A Seletiva Regional Centro-Oeste de Skate Street tem realização da AMTSK (Associação Mato-Grossense de Skate), com homologação da FMTSK (Federação Mato-Grossense de Skateboard) e chancela da CBSK (Confederação Brasileira de Skateboarding).

Os melhores colocados na Seletiva carimbam a participação direta no Campeonato Brasileiro de Skate Street, marcado para acontecer em Curitiba (PR) ainda neste mês, entre os dias 18 a 20. Confira a lista dos 14 skatistas sul-mato-grossenses que participarão da Seletiva Regional Centro-Oeste de Skate:

Julia Lemes Barboza – feminino iniciante – Campo Grande

Tom Garcia Brito – masculino iniciante – Campo Grande

André Souza Leite – masculino iniciante – Campo Grande

Wenry Darlen Nascimento – masculino iniciante – Campo Grande

Augusto Vicensotto Tomiazzi – masculino iniciante – Chapadão do Sul

Diogo Arlindo Oliveira – masculino amador – Campo Grande

Luan Carlos Silva – masculino amador – Campo Grande

Arthur Gomes do Carmo – masculino amador – Campo Grande

Jhonatan Santos – masculino amador – Costa Rica

Diego Neri Santos – masculino amador – Corguinho

Gabriel Messias Colman – masculino amador – Campo Grande

Jhonatan Rafael Ferreira – masculino máster – Dourados

Maurício Serrou – masculino máster – Chapadão do Sul

Eric Fossati – masculino máster – Campo Grande

Com informações da Fundesporte.

