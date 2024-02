Skateboard brasileiro embarca para última competição rumo a Paris 2024 

Com a expectativa nas alturas, 33 representantes do skateboarding brasileiro estão prontos para participar da etapa crucial que encerra a primeira janela classificatória para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Pro Tour de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, receberá as disputas de Park de 25 de fevereiro a 3 de março, seguidas pelas competições de Street de 3 a 10 de março.

Na categoria Park masculino, a Seleção Brasileira conta com nomes como Augusto Akio, Luiz Francisco, Pedro Barros, e outros, enquanto no feminino, atletas como Dora Varella e Yndiara Asp representarão o país. Já no Street, nomes como Felipe Gustavo e Rayssa Leal estarão em ação.

A competição em Dubai é um passo crucial para os skatistas brasileiros em busca da classificação para Paris 2024. Ao término do evento, os 44 melhores skatistas de cada ranking mundial avançarão para a segunda janela de classificação. A regra estipula um limite de seis skatistas por país em cada modalidade e categoria.

O Pro Tour de Dubai oferecerá suporte aos atletas brasileiros por meio da comissão técnica da Seleção, incluindo profissionais especializados em Park e Street, além de fisioterapeutas dedicados à saúde e bem-estar dos skatistas.

Destaca-se a ausência de Pâmela Rosa, que optou por focar na preparação física e economizar energia para a próxima fase classificatória. Além dela, Virginia Fortes Aguas e Luigi Cini, em recuperação de lesões, não estarão presentes na competição.

A competição em Dubai utiliza o ranking mundial como critério de classificação, com os cinco melhores skatistas avançando diretamente para as quartas de final, enquanto os demais competem nas classificatórias. Essa etapa faz parte da primeira fase da corrida classificatória para os Jogos de Paris 2024.

Classificatória

1ª janela

Park

Mundial de Park – Sharjah (EAU) – 05/02 a 12/02/2023;

Pro Tour de Park – San Juan (ARG) – 21 a 28/05/2023;

Mundial de Park – Roma (ITA) – 01/10 a 08/10/2023;

Pro Tour de Park* – Dubai (EAU) – 25/02 a 03/03/2024.

Seria de 07/01 a 14/01/2024, em Sharjah (EAU), mas a federação internacional adiou a data e mudou o local.

Street

Pro Tour de Street – Roma (ITA) – 26/06 a 03/07/2022;

Mundial de Street de 2022 – Sharjah (EAU) – 29/01 a 05/02/2023;

Pro Tour de Street – Roma (ITA) – 18/06 a 25/06/2023;

Pro Tour de Street – Lausanne (SUI) – 09/09 a 16/09/2023;

Mundial de Street – Tóquio (JAP) – 10/12 a 17/12/2023;

Pro Tour de Street – Dubai (EAU) – 03/03 a 10/03/2024.

Seria de 14/01 a 21/01/2024, em Sharjah (EAU), mas a federação internacional adiou a data e mudou o local.

2ª fase

Os 44 primeiros do ranking da World Skate em cada modalidade e categoria avançam para a segunda fase. Seguindo os critérios da corrida olímpica, na segunda fase, cada país poderá ter o limite de até 6 skatistas por modalidade (Park e Street) e categoria (Feminino e Masculino).

Olympic Qualifier Series – Park e Street – Shangai (CHI) – 16 a 19/05/2024;

Olympic Qualifier Series – Park e Street – Budapeste (HUN) – 20 a 23/06/2024.

Com informações da CBSK

Transmissões ainda não foram definidas.

