Sessão do TJD-MS que analisaria suspensão de eleição na FFMS é adiada

O julgamento do mandado de garantia que visava suspender as eleições para a presidência da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) foi adiado após pedido de vistas do procurador do Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS), Adilson Viegas de Freitas Junior. A nova data para a análise foi marcada para a próxima quinta-feira, 14 de novembro, no mesmo local.

A sessão desta terça-feira (7) ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores de Campo Grande, com início por volta das 18h50. Além do procurador, estiveram presentes os nove auditores do tribunal, representantes da FFMS, membros da comissão eleitoral, e três candidatos à presidência da Federação: André Baird, Toni Vieira e Paulo Telles. Este último foi o autor do mandado que questiona o processo eleitoral e culminou na suspensão do pleito.

O presidente do TJD, Marcelo Honório, abriu a sessão fazendo uma contextualização do caso. Ele revisou os detalhes do edital de convocação da eleição, incluindo os prazos que teriam sido estabelecidos e, segundo ele, não respeitados. Honório também destacou a decisão anterior do tribunal, que suspendeu a eleição marcada para 1º de novembro, mantendo o atual presidente interino, Estevão Petrallás, à frente da FFMS até a resolução da disputa judicial.