Série B: Vasco demite técnico Marcelo Cabo após empate em São Januário

Treinador deixa clube em oitavo lugar, a dois pontos de entrar no G4

Marcelo Cabo não é mais o técnico de futebol do Vasco da Gama. Além do treinador, o clube carioca comunicou a dispensa do auxiliar Gabriel Cabo e do preparador físico Tiago Melsert. Os próximos treinamentos do time serão comandados por Fábio Cortez e Daniel Félix, ambos da comissão permanente do Vasco.

Em nota oficial, o Vasco explica ainda que “em uma temporada onde o clube necessita especialmente de resultados, o Vasco lamenta que estes não tenham sido exatamente os almejados, sendo o único motivo para a mudança”.

Marcelo Cabo assumiu o Vasco em março deste ano, conquistando 13 vitórias, 10 empates e seis derrotas. Cabo deixa o Vasco em sétimo lugar no Brasileirão da Série B a dois pontos do G4, zona de classificação para a Série A do próximo ano. O treinador também levou o Gigante da Colina às oitavas de final Copa do Brasil para encarar o São Paulo a partir do dia 28.

No último domingo (18), o Vasco empatou em 1 a 1 com o líder Náutico, dentro de São Januário. A equipe carioca ainda não anunciou o novo treinador e volta a campo na quarta (21) contra o CSA, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

(Agência Brasil)

