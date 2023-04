Serc/ UCDB empata contra o Barateiro/Havan (SC) pela Liga de futsal Feminina

Representando Mato Grosso do Sul na Liga Feminina de Futsal Feminino (LFF), a Serc/ UCDB empatou na noite de ontem (12) contra o Barateiro/Havan (SC) em 2 a 2. O jogo aconteceu no Ginásio do Dom Bosco, em Campo Grande.

A equipe sul-mato-grossense saiu atrás do resultado em uma partida que registrou bom publico. O placar foi aberto pelo time de Santa Catarina, por Júlia, aos 5 minutos do primeiro tempo. O time de Campo Grande reagiu e aos 12 minutos da segunda etapa, a experiente Micha igualou em 1 a 1.

Após o empate, o jogo esquentou. Minutos após, Talita da equipe do Barateiro/ Havan (SC) aplicou a vantagem no placar. Após tempo técnico, Aninha abriu espaço no meio da defesa catarinense e acertou um belo chute de longa distância, empatando por 2 a 2.

O próximo jogo da Serc/UCDB será no dia 13 de maio, sábado, às 18h (horário de MS). A equipe campo-grandense enfrenta o Londrina Futsal pela 3º rodada da competição.

Regulamento do campeonato

Segundo a organização, o formato da Liga Futsal Feminina é composto com duas fases: pontos corridos e mata-mata. O primeiro turno de todos os clubes jogando entre si. Os oito melhores se classificam às quartas de final.

O cruzamento será com base na campanha da fase anterior. Sendo assim, o 1º enfrenta o 8º; 2ºx7º; 3ºx6º e 4ºx5º com confrontos ida e volta.

Os times participantes da Liga Futsal Feminina (LFF).

Adef (DF)

Stein Cascavel Futsal (PR)

Female/Unochapeco (SC)

Guibon Foods/Cianorte (PR)

Barateiro Havan Futsal (SC)

ADTB (PR)

São José (SP)

Leoas da Serra (SC)

Unidep/Pato Branco (PR)

Londrina Futsal (PR)

As finais da Liga Futsal Feminina estão previstas para o mês de novembro. A liga é um dos torneios de grande importância no futsal feminino no Brasil.

