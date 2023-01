Seleções de base convocam paratletas para treinos

A CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) convocou cinco paratletas de Mato Grosso do Sul, incluídos em uma lista com 30 nomes, para a segunda temporada do Campos de Treinamento das Seleções de Base do Brasil. A partir do dia 5 de fevereiro, no CT Paralímpico de São Paulo (SP), os selecionados ficarão concentrados por uma semana.

Segundo a confederação, o projeto implementado no ano passado criou comissões técnicas específicas cuja missão é garimpar e preparar jovens com potencial para fazerem parte da renovação das seleções brasileiras. Desse modo, o objetivo é garantir que o país siga bem representado nas principais competições. Na primeira temporada, foram 61 meninos e meninas convocados.

A seleção de judô orientada pelo sensei Tibério Maribondo, com auxílio de Antônio Júnior e Talitha Silva, convocou 15 paratletas com idades entre 15 e 19 anos.

No caso do goalball feminino, o técnico Altermir Trapp vai trabalhar com sete garotas de 14 a 19 anos. No time masculino, o treinador Rene Oliveira convocou oito garotos, a maioria na faixa dos 17 anos.

Para 2023, a CBDV se prepara para a disputa de dois importantes torneios destinados às seleções de base: os Jogos Parapan-Americanos de Jovens, em Bogotá, na Colômbia, no início de junho, e o Campeonato Mundial de Jovens de goalball, na capital paulista, em julho. Nesta competição, a equipe feminina do Brasil defende o inédito conquistado em 2019, na Austrália.

Depois dos treinamentos dessas duas modalidades, está programado o do futebol de cegos, a partir do dia 22 de fevereiro.

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado do MS.

