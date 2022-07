Seleção feminina pode ter vaga garantida na Copa e Olimpíada

A seleção brasileira de futebol feminino vai enfrentar nesta terça (23) a seleção do Paraguai. Quem vencer o confronto estará automaticamente classificado para à Copa de 2023 e para a Olimpíada de 2024. O jogo começa às 21h (horário de Brasília), no Estádio Alfonso López, em Bucaramanga, com transmissão no SporTV.

Bia Zaneratto, jogadora da seleção comenta que vai ser um jogo bem difícil e que elas precisam estar preparadas. Também acrescenta que mesmo o time não tendo sofrido nenhum gol até esse momento na competição, Pia Sundhage tem exigido trabalho na defesa. Mas Bia assegura que elas irão sair com a vitória e com as vagas.

Em coletiva, a técnica Pia Sundhage, alertou que as paraguaias são perigosas no contra ataque e na bola parada. Mas com a nossa seleção tendo uma defesa mais sólida, o ataque seria eficiente e afirma que as brasileiras terão que ser espertas e jogar limpo.

Fany Gauto, jogadora do Paraguai também reconhece que o jogo será complicado, mas que elas estão preparadas e aponta que a seleção do Brasil tem fraquezas na defesa, principalmente quando recebem pressão, acabando por se complicarem.

A frase de Fany tem como base o fato do Brasil ter uma sequência de 14 partidas invictas, sendo a última derrota em 2014, contra a Argentina, por 2 a 0, na fase de grupos. Já entre Paraguai e Brasil, a nossa seleção ainda leva a melhor, contabilizando 4 vitórias em 4 jogos, levando apenas 2 gols, enquanto marcaram 17.

A provável escalação para esse jogo é: Lorena; Antonia, Tainara, Rafaelle e Tamires; Ary Borges, Angelina, Adriana e Kerolin; Bia Zaneratto e Debinha, mas pode acontecer substituições. Marta não participa da disputa por estar lesionada.

Já o Paraguai não contará com 4 atletas que testaram positivo para COVID, três sendo titulares. São as atletas: Camila Arrieta, Lourdes González, Lice Chamorro e Limpia Frete.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.