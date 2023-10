Seleção feminina de vôlei do Brasil é eliminada da VNL Feminina 2023 após derrota para a China

A seleção feminina de vôlei do Brasil foi eliminada da VNL Feminina 2023 após perder para a China por 3 sets a 1. A partida foi marcada pela consistência da equipe chinesa, que conseguiu virar bolas importantes e se aproveitar dos erros cometidos pelas brasileiras. Agora, a China enfrentará a Polônia em busca de uma vaga na final da competição.

O jogo começou equilibrado, mas a China conseguiu manter sua consistência ao longo de toda a partida. A seleção brasileira cometeu erros que foram aproveitados pelas adversárias, o que contribuiu para a vitória chinesa. O placar final foi de 3 sets a 1 para a China, com parciais de 21×25, 20×25, 25×20 e 23×25.

Após o jogo, as críticas recaíram sobre o técnico Zé Roberto, alegando que suas escolhas prejudicaram o desempenho da equipe. Um dos pontos destacados foi a substituição de Carolana, que estava desempenhando um papel importante no lugar da jogadora Thaisa, que estava ausente. Essa substituição acabou queimando duas jogadoras e comprometendo o desempenho da equipe.

Os torcedores demonstraram insatisfação com a atuação do técnico, alegando que ele não soube utilizar o banco de reservas de forma adequada e que apostou em mudanças no time em momentos cruciais do jogo. Os fãs ressaltaram que outras seleções não adotam essa estratégia e que a seleção brasileira deveria seguir o exemplo.

Os erros de passe e as viradas de bola perdidas nos dois primeiros sets também foram apontados como fatores determinantes para a derrota da seleção brasileira. Os torcedores expressaram frustração com essas falhas e destacaram a importância de melhorar nesses aspectos.

Nas estatísticas, Thaisa Daher foi a maior pontuadora do jogo pelo Brasil, com 18 pontos (17 ataques e 1 saque). Pela China, Yingying Li marcou 16 pontos (16 ataques). Esses números evidenciam o desempenho das jogadoras, apesar do resultado negativo para a seleção brasileira.

Com a eliminação da VNL Feminina, a seleção brasileira terá que lidar com a frustração de não avançar na competição. Agora, será necessário analisar os erros cometidos e buscar soluções para futuras competições, como; o campeonato Sul-Americano que ainda irá acontecer neste ano.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.