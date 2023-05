Seleção de Basquete de Corumbá é campeã dos Jogos Escolares da Juventude

A equipe de basquete da categoria 15 a 17 anos da Seleção de Corumbá, conquistou o título de JOJUMS – Jogos Escolares da Juventude 2023, realizado neste final de semana. O evento, promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul em parceria com a Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), reuniu jovens atletas de diversas cidades do estado.

Com essa vitória, a equipe de Corumbá retorna ao município cheio de motivação para a próxima competição, a Copa dos Campeões, que também será sediada na cidade. O técnico professor Gevanildo Pereira elogiou o desempenho de seus jogadores e a dedicação e trabalho em equipe. Ele ressaltou a importância desse título para Corumbá, uma vez que durou mais de 25 anos que a cidade não conquistou um título nas categorias de base.

Entre os destaques da equipe vencedora está Isaque Lobo Rondon, que começou a treinar basquete aos 6 anos de idade na Segunda Igreja Batista e comemorou o título estadual. Outro destaque foi João Vitor da Silva, natural de Corumbá, que voltou à cidade natal, após atuar por times do Rio de Janeiro nos últimos dois anos. Ele destacou a excelência do time em voltar mais forte após a derrota do ano passado, quando o Corumbá terminou em quinto lugar na competição realizada em Maracaju.

A conquista do título do JOJUMS representa não apenas o sucesso esportivo da equipe, mas também o empenho dos atletas em buscar a vitória por meio de muito trabalho e dedicação. Agora a seleção de Corumbá se prepara para a Copa dos Campeões, buscando manter o bom desempenho e representar a cidade com excelência no basquete estadual.